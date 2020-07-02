В Эмиратах завершается строительство марсианского города

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершается строительство марсианского города, завершить все работы намерены в 2021 году.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершается строительство марсианского города, завершить все работы намерены в 2021 году.

Как передает Report , об этом пишет испанское издание El Mundo.

Новое поселение получило название Mars Science City и будет находиться недалеко от Дубая. Его площадь составит больше 176 тыс. кв. м. Это эквивалентно 30 футбольным полям. Все постройки размещены под землей и находятся под куполами, изготовленными на 3D-принтерах. Одним из основных материалов при строительстве используют песок из пустыни Дубая. Таким образом отрабатывается технология возведения домов в инопланетных условиях - из марсианской почвы. Мембраны из полиэтилена обеспечивают защиту от внешней среды.

Там будут имитировать жизнь на Марсе так, как ее в настоящее время представляют ученые. В частности, там будут жить ученые, а также тренироваться астронавты. Создание города анонсировали еще в 2017 году. Так, три года назад власти ОАЭ объявили о желании колонизировать Марс к 2117 году.

В феврале 2018 года Космический центр Мухаммеда бен Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) представил дизайн космического аппарата - зонда, который должен отправиться на Марс в рамках проекта по созданию на нем первого человеческого поселения в 2117 году.