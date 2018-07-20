В Египте завершили операцию по подъему черного саркофага

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В египетском городе Александрия сегодня завершилась масштабная операция по подъему из земли гигантского черного гранитного саркофага возрастом более двух тысяч лет, вызвавшего в мире массу слухов и невероятных предположений, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Тело саркофага без крышки (общий вес памятника специалисты оценили в 25-30 тонн) смогли поднять только с помощью военной спецтехники — огромный вес гранита не поддался обычным строительным кранам. Рабочим пришлось делать подкоп под днищем саркофага, чтобы оторвать его от земли. Саркофаг перевезут в район александрийского археологического комплекса Мустафа Камиль, где расположены птолемейские захоронения III-II веков до нашей эры.

Обнаруженные в саркофаге три мумии отправят в лабораторию для тщательного изучения. Ученым предстоит ответить на множество вопросов, определить точный возраст захоронения, причину смерти похороненных людей. Они также попытаются при помощи современных технологий воссоздать внешний облик погребенных. После первого осмотра мумий археологи предположили, что в саркофаге находятся воины, погибшие в одном из сражений, возможно, члены одной семьи.