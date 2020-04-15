В Египте запустили онлайн-туры по достопримечательностям

Египетское Министерство по делам древностей, занимающееся защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим знаменитым сооружениям Египта.
Как сообщает Report, ссылки на туры министерство публикует в социальных сетях, дополняя их хештегами #StayHome.
Виртуальные туры представляют собой 3D-модели помещений, составленные из множества снимков. Просматривать достопримечательности можно так же, как улицы на картах Google. По виртуальной копии сооружения можно свободно перемещаться, приближать камеру и рассматривать даже мельчайшие детали, при этом вам не помешают другие посетители.
Для посещения доступны уже восемь локаций:
Гробница фараонов Рамсеса V и Рамсеса VI
Мечеть-медресе султана Баркука