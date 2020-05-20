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В Египте задержали скрывавшихся под масками Салаха преступников

​В Египте задержали скрывавшихся под масками Салаха преступников

Amr Abdallah Dalsh Reuters

Египетская полиция задержала банду грабителей, скрывавших лица под масками форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как передает Report со ссылкой на Goal.com, четверо вооруженных преступников пытались ограбить магазин в Каире. Осуществить задуманное им помешала полиция. Участники банды пытались скрыться, но стражи порядка задержали всех злоумышленников.

Салах выступает в составе "Ливерпуля" с 2017 года. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 40 матчах мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал девять результативных передач.

Форвард — лидер национальной команды Египта. В 67 матчах за сборную страны Салах забил 41 мяч. Футболиста дважды признавали лучшим игроком Африки.

Розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. На момент паузы "Ливерпуль" лидирует с 25-очковым отрывом. Возобновить турнир планируется в середине июня.

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