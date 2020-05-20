​В Египте задержали скрывавшихся под масками Салаха преступников

Amr Abdallah Dalsh Reuters https://report.az/storage/news/940735f33c178ed12984c747059a344d/e495dc77-5320-42d1-8123-ac190805e9ca_292.jpg

Египетская полиция задержала банду грабителей, скрывавших лица под масками форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как передает Report со ссылкой на Goal.com, четверо вооруженных преступников пытались ограбить магазин в Каире. Осуществить задуманное им помешала полиция. Участники банды пытались скрыться, но стражи порядка задержали всех злоумышленников.

Салах выступает в составе "Ливерпуля" с 2017 года. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 40 матчах мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал девять результативных передач.

Форвард — лидер национальной команды Египта. В 67 матчах за сборную страны Салах забил 41 мяч. Футболиста дважды признавали лучшим игроком Африки.

Розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. На момент паузы "Ливерпуль" лидирует с 25-очковым отрывом. Возобновить турнир планируется в середине июня.