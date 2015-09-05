​В Египте посадят двух певиц за развратные танцы

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Египте приговорили к шести месяцам тюрьмы двух певиц.

Как передает Report, об этом сообщает портал The Egyptian Streers.

Суд признал женщин виновными в пропаганде разврата и аморальности в их клипах.

Наказание понесут Соха Мохаммед, выступающая под сценическим именем Шакира, и Далия Камаль Юсеф, известная как Парадиз/Бардиз. Сразу после оглашения приговора женщины были арестованы.

Приговор был вынесен спустя несколько дней после того, как в Египте членам профессионального объединения музыкантов страны было запрещено носить откровенные наряды.