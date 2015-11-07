​В Египте откроется уникальный подводный музей

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В бухте египетской Александрии планируется построить уникальный музей прямо на месте находящихся под водой достопримечательностей.

Как передает Report, на реализацию амбициозного проекта планируется потратить $150 млн.

Музей будет состоять из четырех высоких зданий с тоннелями из фибергласа, ведущими к смотровым площадкам на шестиметровой глубине.

В дополнение к этому в музее будут работать субмарины с прозрачными стенами, которые будут отвозить туристов к достопримечательностям. Так, посетители смогут полюбоваться тем, что осталось от Фаросского маяка, одного из семи античных чудес света. Кроме того, можно будет увидеть развалины дворца Клеопатры, в котором под толщей воды хранится фигура сфинкса.

Многие из сокровищ Александрии оказались под водой из-за землетрясений, произошедших в Средние века. Всего на дне моря там насчитывает 2500 ценных каменных объектов. Музей, если он будет построен, даст достопримечательностям вторую жизнь.

Проект музея создан французским архитектором Жаком Ружери по заказу египетского министерства древностей. Главная проблема состоит в том, что вода в бухте Александрии очень сильно загрязнена, что затрудняет обзор артефактов и ускоряет их эрозию, отмечают в ЮНЕСКО.

Если проект удастся реализовать, то, как ожидается, его будут посещать до 3 млн туристов в год.