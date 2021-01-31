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В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями

В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями Высеченные в скалах гробницы с мумиями обнаружены археологами в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна на западе античной столицы страны Александрии.
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31 января 2021 г. 04:05
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями

Высеченные в скалах гробницы с мумиями обнаружены археологами в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна на западе античной столицы страны Александрии.

Как передает Report со ссылкой на издание Egypt Independent, об открытии рассказала работающая на раскопках миссия в составе египетских археологов и специалистов университета Санто-Доминго Доминиканской Республики.

По словам ученых, в высеченных в скальной породе гробницах, что было распространено уже в греко-римскую эпоху, обнаружены погребальные камеры с плохо сохранившимся мумиями. "Плохое состояние мумий подчеркивает разницу между способом мумификации у древних египтян и в более позднюю эпоху у греков и римлян, - рассказала глава миссии Кэтлин Мартинес. - Сохранились останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии, а также амулеты из золотой фольги, которые поместили в рот мумиям". Этот особый ритуал, пояснила она, гарантировал, согласно верованиям, способность человека говорить на суде в загробной жизни перед верховным судьей усопших душ Осирисом.

Наибольший интерес у ученых вызвали две мумии с сохранившимися на них свитками и артефактами. "На первой сохранились позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса, а лоб второй мумии был украшен рогами и коброй, на ее шею было одето позолоченное ожерелье в виде головы сокола, символизирующего бога Гора", - отметила Мартинес.

Тапосирис-Магна - селение, основанное фараоном Птолемеем II Филадельфом в период между 280 и 270 годами до н.э. Название в переводе означает "великая гробница Осириса". Позднее там был возведен храм в честь бога Осириса, ставший, как считается, последним пристанищем царицы Клеопатры.

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