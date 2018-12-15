В Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более четырех тысяч лет

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в районе некрополя Саккара под Каиром.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани в ходе презентации очередного археологического открытия.

По его словам, гробница принадлежит высокопоставленному чиновнику, жившему при правлении пятой династии фараонов Древнего Египта (примерно, в 2504—2347 годах до нашей эры).

"Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году, благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной", - заявил министр.

Аль-Анани пояснил, что возраст гробницы составляет более четырех тысяч лет, все артефакты из нее будут подняты учеными для их дальнейшего изучения.