В Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом более четырех тысяч лет

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в районе некрополя Саккара под Каиром.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани в ходе презентации очередного археологического открытия.
По его словам, гробница принадлежит высокопоставленному чиновнику, жившему при правлении пятой династии фараонов Древнего Египта (примерно, в 2504—2347 годах до нашей эры).
"Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году, благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной", - заявил министр.
Аль-Анани пояснил, что возраст гробницы составляет более четырех тысяч лет, все артефакты из нее будут подняты учеными для их дальнейшего изучения.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости