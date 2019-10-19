В Египте обнаружены десятки нетронутых саркофагов X века до н.э.

Тридцать нетронутых саркофагов с мумиями X века до н.э. обнаружены на Западном берегу Нила в Луксоре на юге Египта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство по делам древностей страны.

Специалисты ведомства открыли в присутствии журналистов два саркофага, чтобы все могли оценить степень их сохранности.

"Тайник аль-Ассасиф" представляет собой крупное захоронение. Саркофаги были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне", - рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири.

Эксперты уже оценили высокую степень сохранности артефактов.

По оценкам специалистов, захоронение относится к 22-й династии фараонов (X век до н.э.) и представляет собой двухуровневое погребение жрецов - мужчин, женщин и детей: 18 деревянных саркофагов находились на первом уровне, 12 - на втором.