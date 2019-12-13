В Египте обнаружена необычная статуя фараона Рамзеса II

Редкая статуя древнеегипетского фараона Рамзеса II, правившего в XIII веке до н.э., обнаружена в пригороде Каира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Необычность этой находки заключается в том, что на статуе из розового гранита на голове фараона изображен знак "Ка", символизирующий все жизненные энергии богов и людей. Ка считался одной из важнейших категорий древнеегипетского мировоззрения, связанного с природой человека. Ка - это не просто жизненная сила, а черты характера или даже судьба человека.

Считалось, что после смерти человека его Ка покидает тело, бродит по земле и вновь возвращается. Согласно верованиям древних египтян, Ка живет в статуе человека или бога и питается подношениями. Поэтому возводимые фараоном храмы строились не для него самого или богов, а их личностей. В иероглифике Ка изображали в виде воздетых к небу рук.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, лишь однажды в ходе раскопок находили подобную статую одного из фараонов 13-й династии с изображением Ка, но она была выполнена из дерева.