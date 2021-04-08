В Египте нашли затерянный в песках город

Его открытие ставят в один ряд с обнаружением гробницы Тутанхамона

Археологи нашли на юге Египта затерянный в песках город возрастом более 3,4 тыс. лет. Его основание связывают с фараоном Аменхотепом III.

Как передает Report, об этом пишет Al Balad со ссылкой на руководителя экспедиции Захи Хавасса.

Основавший город фараон Аменхотеп III жил в XIV веке до нашей эры (около 1388-1351 гг. до н. э.). Город процветал и после его смерти – до правления Тутанхамона (около 1332-1323 гг. до н. э.).

"Город, который назывался "Вознесение Атона", был крупнейшим административным и промышленным поселением Египта на западном берегу Нила в Луксоре, – отметил Хавасс. – Уже в те времена город был разделен на улицы, а дома достигали в высоту трех метров".

По словам археолога, раскопки начались в сентябре 2020 года. Задачей ученых было найти погребальный храм Тутанхамона. "Уже через несколько недель из-под песка начали проявляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашему взору, – сказал Хавас. – Он хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив все на своих местах". По его словам, на протяжении тысячелетий археологические слои оставались нетронутыми.