В Египте нашли скрытый под песком трехтысячелетний город

Египетские археологи под руководством Захи Хавасса обнаружили древний египетский город близ Луксора, который был затерян под песками 3 000 лет назад.

Египетские археологи под руководством Захи Хавасса обнаружили древний египетский город близ Луксора, который был затерян под песками 3 000 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс , об этом сообщает египетская газета Ahram Online.

Он был основан одним из величайших правителей Египта, царем Аменхотепом III, девятым царем 18-й династии, правившим Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Этот город активно действовал во время совместного регентства великого царя с его сыном, знаменитым Аменхотепом IV Эхнатоном.

"Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли. Мы начали нашу работу по поиску погребального храма Тутанхамона, потому что в этом районе были найдены храмы Хоремхеба и Эйе", - сказал Хавасс.

"Улицы города окружены домами, некоторые из их стен достигают 3 метров в высоту, - продолжил Хавасс. - Мы можем сказать, что город простирается на запад, вплоть до знаменитого Дейр-Эль-Медины."

Напомним, что раскопки начались в сентябре 2020 года, и в течение нескольких недель, к большому удивлению команды, поначалу в разных местах стали появляться скопления глиняных кирпичей. В итоге они обнаружили большой город с почти целыми стенами и комнатами, заполненными предметами повседневной жизни. Он получил название "потерянный Золотой город". Большое количество археологических находок, таких как украшения, цветные глиняные сосуды и глиняные кирпичи с печатями картуша царя Аменхотепа III подтвердили датировку города.

Район раскопок расположен между храмом Рамзеса III в Мединет-хабу и храмом Аменхотепа III в Мемноне. Египетская миссия начала работать в этом районе в поисках погребального храма Тутанхамона, но нашла самое крупное административное поселение эпохи Египетской империи.