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В Египте нашли скрытый под песком трехтысячелетний город

В Египте нашли скрытый под песком трехтысячелетний город Египетские археологи под руководством Захи Хавасса обнаружили древний египетский город близ Луксора, который был затерян под песками 3 000 лет назад.
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9 апреля 2021 г. 05:11
В Египте нашли скрытый под песком трехтысячелетний город

Египетские археологи под руководством Захи Хавасса обнаружили древний египетский город близ Луксора, который был затерян под песками 3 000 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает египетская газета Ahram Online.

Он был основан одним из величайших правителей Египта, царем Аменхотепом III, девятым царем 18-й династии, правившим Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Этот город активно действовал во время совместного регентства великого царя с его сыном, знаменитым Аменхотепом IV Эхнатоном.

"Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли. Мы начали нашу работу по поиску погребального храма Тутанхамона, потому что в этом районе были найдены храмы Хоремхеба и Эйе", - сказал Хавасс.

"Улицы города окружены домами, некоторые из их стен достигают 3 метров в высоту, - продолжил Хавасс. - Мы можем сказать, что город простирается на запад, вплоть до знаменитого Дейр-Эль-Медины."

Напомним, что раскопки начались в сентябре 2020 года, и в течение нескольких недель, к большому удивлению команды, поначалу в разных местах стали появляться скопления глиняных кирпичей. В итоге они обнаружили большой город с почти целыми стенами и комнатами, заполненными предметами повседневной жизни. Он получил название "потерянный Золотой город". Большое количество археологических находок, таких как украшения, цветные глиняные сосуды и глиняные кирпичи с печатями картуша царя Аменхотепа III подтвердили датировку города.

Район раскопок расположен между храмом Рамзеса III в Мединет-хабу и храмом Аменхотепа III в Мемноне. Египетская миссия начала работать в этом районе в поисках погребального храма Тутанхамона, но нашла самое крупное административное поселение эпохи Египетской империи.

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