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    Статуя Рамзеса II найдена в Египте при проведении канализационных работ - ВИДЕО

    Министерство: Находка – одна из важнейших за все время существования египтологии© Courtesy İmage

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Египте археологи обнаружили восьмиметровую статую, изображающую, как предполагают ученые, фараона Рамзеса II, cообщает Report со ссылкой на Euronews. 

    Он правил Египтом примерно 3 тыс. лет назад. Объект из кварцита был найден в одном из районов Каира при проведении канализационных работ. Когда археологи прибыли на место, они смогли извлечь из грунтовых вод бюст фараона, отдельно – голову, корону, правое ухо и фрагмент правого глаза. 

    Министерство древностей страны поспешило заявить, что находка – одна из важнейших за все время существования египтологии.

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