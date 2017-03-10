Статуя Рамзеса II найдена в Египте при проведении канализационных работ - ВИДЕО

© Courtesy İmage

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Египте археологи обнаружили восьмиметровую статую, изображающую, как предполагают ученые, фараона Рамзеса II, cообщает Report со ссылкой на Euronews.

Он правил Египтом примерно 3 тыс. лет назад. Объект из кварцита был найден в одном из районов Каира при проведении канализационных работ. Когда археологи прибыли на место, они смогли извлечь из грунтовых вод бюст фараона, отдельно – голову, корону, правое ухо и фрагмент правого глаза.

Министерство древностей страны поспешило заявить, что находка – одна из важнейших за все время существования египтологии.