​В Египте на свет появился мальчик-циклоп - ВИДЕО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Трагическая фотография младенца, появившегося на свет с одним большим глазом посреди лба и не имеющим носа, вызвала горячее сочувствие у многочисленных интернет-пользователей, сообщает Report со ссылкой на TVnet.

Как полагают медики, этот малыш страдает от циклопии - порока развития позвоночных, при котором глазные яблоки полностью или частично сращены и помещены в одной глазнице, расположенной по средней линии лица. Глазница несчастного ребенка не сформировалась правильно еще в утробе матери.

Циклопия возникает на первых стадиях беременности, когда у ребенка развиваются мозг и глаза. Обычно у "циклопов" отсутствует нос, что видно на примере этого мальчика, и вместо него под глазом расположен мускульный хоботок, осуществляющий функцию дыхания. Чаще всего циклопия сопровождается многочисленными другими дефектами.

Мать ребенка, как сообщается, является египтянкой, которая родила малыша в одном из частных госпиталей северо-восточного египетского города Эль Сенбеллавейн.

Врачи считают, что данная деформация может вызываться воздействием лекарств, которые принимала мать, либо быть следствием радиации.

Наблюдающий за здоровьем ребенка доктор Ахмед Бадрудин заявил, что у мальчика при рождении уже была полная голова волос, крупные уши, а также многие другие деформации тела. Доктор Бадрудин полагает, что из-за многочисленных дефектов этот ребенок проживет еще несколько дней. А пока его родители уже получают соболезнования из разных концов света по Интернету.