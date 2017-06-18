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    В Эфиопии обнаружен забытый город

    Внутри города обнаружена мечеть XII века© Courtesy İmage

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На востоке Эфиопии команда британских археологов обнаружила забытый город Харла, построенный в Х веке до нашей эры. Внутри города обнаружена мечеть XII века. Когда-то Харла считался городом великанов, утверждают археологи.

    Как передает Report, об этом сoобщает BBC. 

    Город Харла был региональным ремесленным и торговым центром, рассказывает профессор Тимоти Инсолл из Эксетерского университета в Британии. По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.

    Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных.

    Археологи планируют провести анализ примерно 300 тел с местного кладбища, чтобы узнать, что ели захороненные в древности люди. Раскопки продолжатся в следующем году.

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