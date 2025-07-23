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В Джалилабаде проводятся разведочные исследования на четырех исторических памятниках

В Джалилабаде проводятся разведочные исследования на четырех исторических памятниках В Джалилабадском районе Азербайджана проводятся разведочные археологические исследования на четырёх исторических памятниках — в сёлах Аликомектыпе, Казан Кюшкю, Наргизтепе и Узунтепе.
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23 июля 2025 г. 21:25
В Джалилабаде проводятся разведочные исследования на четырех исторических памятниках

В Джалилабадском районе Азербайджана проводятся разведочные археологические исследования на четырёх исторических памятниках — в сёлах Аликомектыпе, Казан Кюшкю, Наргизтепе и Узунтепе.

Как сообщает муганское бюро Report, экспедицией руководит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА, руководитель Муганской неолит-энеолитической экспедиции Вяфа Мамедова.

Исследования на памятниках в Аликомектыпе и Казан Кюшкю уже завершены. В ближайшие дни археологические работы продолжатся на объектах в Наргизтепе и Узунтепе.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadın dörd tarixi abidəsində kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar aparılır

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