В Джалилабаде проводятся разведочные исследования на четырех исторических памятниках

В Джалилабадском районе Азербайджана проводятся разведочные археологические исследования на четырёх исторических памятниках — в сёлах Аликомектыпе, Казан Кюшкю, Наргизтепе и Узунтепе.

В Джалилабадском районе Азербайджана проводятся разведочные археологические исследования на четырёх исторических памятниках — в сёлах Аликомектыпе, Казан Кюшкю, Наргизтепе и Узунтепе.

Как сообщает муганское бюро Report, экспедицией руководит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА, руководитель Муганской неолит-энеолитической экспедиции Вяфа Мамедова.

Исследования на памятниках в Аликомектыпе и Казан Кюшкю уже завершены. В ближайшие дни археологические работы продолжатся на объектах в Наргизтепе и Узунтепе.