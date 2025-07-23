В Джалилабаде проводятся разведочные исследования на четырех исторических памятниках

В Джалилабадском районе Азербайджана проводятся разведочные археологические исследования на четырёх исторических памятниках — в сёлах Аликомектыпе, Казан Кюшкю, Наргизтепе и Узунтепе.
Как сообщает муганское бюро Report, экспедицией руководит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА, руководитель Муганской неолит-энеолитической экспедиции Вяфа Мамедова.
Исследования на памятниках в Аликомектыпе и Казан Кюшкю уже завершены. В ближайшие дни археологические работы продолжатся на объектах в Наргизтепе и Узунтепе.