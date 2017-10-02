В Дубае установили самую большую в мире фоторамку

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Дубае в ноябре этого года откроется новая достопримечательность - в городе появится самая большая фоторамка в мире. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в муниципалитете города-эмирата.

Проект обошелся в 43 млн долларов США. Сооружение имеет 150 м в высоту и 93 м в ширину. Через рамку открывается вид на современный Дубай с одной стороны, а с другой - на более старую часть города.

Фоторамку начали возводить четыре года назад. Официальное открытие должно было состояться еще два года назад, однако событие пришлось перенести из-за нехватки строительных материалов.