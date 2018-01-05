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    В Дубае уборщик отдал полиции найденную сумку с бриллиантами

    Директор районного полицейского участка наградил уборщика благодарственной грамотой за проявленную честность

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато Лал принес найденную им в Дубае сумку с золотом и бриллиантами в полицейский участок.

    Как передает Report, об этом сообщает Gulf News.

    Мужчина обнаружил сумку, наполненную драгоценностями общей стоимостью в $55 тыс. (порядка 200 тысяч дирхамов), при уборке в одном из зданий в районе Аль Кузейс.

    Директор районного полицейского участка наградил уборщика благодарственной грамотой за проявленную честность.

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