В Дубае появятся виллы, созданные с помощью 3D-печати

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Первые виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати, появятся в Дубае в течение двух месяцев, сообщает Report cо ссылкой на издание Arabian Business.

Все необходимое оборудование и инструменты для создания такой виллы уже находятся в Дубае, сообщили в муниципалитете города-эмирата.

К 2030 году 25% новых зданий в городе будут "напечатаны" с помощью этой современной технологии, что сократит расходы на строительство и уменьшит его временные сроки.

В феврале прошлого года один из стартапов, базирующихся в Дубае, также заявил о том, что построит первый в мире небоскрёб с помощью 3D-печати.