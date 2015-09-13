​В Дубае построят уникальный комплекс "Аладдин-Сити" - ФОТО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Уникальный туристический комплекс под названием «Аладдин-Сити» (Aladdin City) возведут в Дубае.

Как передает Report, футуристический проект «Аладдин-Сити», который был вдохновлен арабскими сказками «Тысяча и одна ночь», а самое главное — сказаниями про Аладдина и Синдбада, начнут отстраивать в следующем году на портовой территории нового района «Город Будущего» (Dubai Creek).

В конструкции 450-метрового комплекса предусмотрены три эллиптических башни, включающие в себя коммерческие и гостиничные площади. Все три башни будут соединены между собою герметичными мостами, которые будут оснащены смотровыми площадками и системой кондиционирования.

Полезная площадь всех трех башен составит более 110000 квадратных метров с самой высокой башней состоящей из 34 этажей, другие две будут иметь по 26 и 25 этажей, соответственно. Также в пределах комплекса будет оборудована парковка на 900 автомобилей.

Основной целью комплекса станет туристическая направленность. Ко всему прочему, после постройки комплекс «Аладдин-Сити» предложат для занесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.