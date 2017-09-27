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    В Дубае построят район, имитирующий условия жизни на Марсе

    Стоимость проекта оценивается в более $136 млн

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В эмирате Дубай построят район, в котором будут имитироваться условия жизни людей на Марсе.

    Как передает Report, об этом сообщает местное издание The National.

    Наследный принц Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бин Рашид представил на заседании правительства проект "марсианского города", стоимость которого оценивается в более $136 млн.

    Глава правительства представил Mars Scientific City как "необычный национальный проект", который охватит более 176,5 кв. метров.

    Внутри биокубов будут проводиться эксперименты с выращиванием в "марсианской атмосфере" растений. При этом по задумке город должен будет "полностью" себя обеспечивать, обладая такими ресурсами, как "продукты питания, вода и энергия".

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