В Дубае построят первый в мире отель с тропическим лесом

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Дубае к 2018 году планируют открыть первый в мире отель с собственным тропическим лесом.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, в планы архитекторов входит строительство двух башен-близнецов по 47 этажей каждая. Общая площадь всей территории отеля, включая жилые помещения, составит более 185 тыс. кв. м.

Отмечается, что тропический лес в отеле будет расположен у основания двух башен на 7 тыс. кв. м, а его высота составит пять этажей. В лесу будут работать водопады, ручьи, а также сенсорная система дождя, имитирующая тропический климат. Кроме того, постояльцы смогут отдохнуть на территории леса в бассейне в стиле Юрского периода и на песчаном пляже.

Помимо этого, на 25-м этаже каждой из башен архитекторы планируют сконструировать навесные бассейны с прозрачным дном, благодаря чему отдыхающие смогут насладиться пейзажами Дубая.