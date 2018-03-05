В Дубае планируют запустить сеть плавающих магазинов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Плавающие магазины планируют запустить в заливе Дубай-Крик.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, проект включает в себя 17 лодок-бутиков, по форме напоминающих традиционные арабские лодки – абра.

Сроки запуска проекта не сообщаются, однако в интернете уже появились фотографии "магазинов", стилизованных под восточные лавочки.

Вместе с тем во всех магазинах будет работать система кондиционирования, а также будут находиться кафе для посетителей.