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    В Дубае планируют запустить сеть плавающих магазинов

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Плавающие магазины планируют запустить в заливе Дубай-Крик.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, проект включает в себя 17 лодок-бутиков, по форме напоминающих традиционные арабские лодки – абра.

    Сроки запуска проекта не сообщаются, однако в интернете уже появились фотографии "магазинов", стилизованных под восточные лавочки.

    Вместе с тем во всех магазинах будет работать система кондиционирования, а также будут находиться кафе для посетителей.

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