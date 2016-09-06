В Дубае откроется самый большой в мире танцующий фонтан

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Самый большой в мире танцующий фонтан - высотой 100 метров и шириной 400 метров - будет построен в Дубае.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила девелоперская компания Meydan Group на открывшейся в Дубае выставке Cityscape Global.

Фонтан установят в новом торговом комплексе Дубая Meydan One Mall, проект стартовал в августе 2015 года. Его площадь составит 30 тысяч квадратных метров. Здесь же будет построена самая длинная в мире труба для катания на горных лыжах- длиной в 1 километр.

Один из самых больших и высоких музыкальных фонтанов в мире работает в Дубае с 2009 года и находится у башни Бурдж Халифа. Его длина составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров.