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    В Дубае начнет работать первый робот-полицейский

    Он будет введен в эксплуатацию в 2017 году

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Первый робот-полицейский в Дубае будет введен в эксплуатацию в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-центре города-эмирата Дубая. 

    Ранее сообщалось, что дубайская полиция представит роботов в течение четырех лет. 

    Напомним, в прошлом году полиция Дубая запустила другую технологию хай-тек — Google Glass. С ее помощью патрульные полицейские могут легко идентифицировать нарушителей на дорогах по регистрационным номерам.

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