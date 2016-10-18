В Дубае начнет работать первый робот-полицейский

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Первый робот-полицейский в Дубае будет введен в эксплуатацию в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-центре города-эмирата Дубая.

Ранее сообщалось, что дубайская полиция представит роботов в течение четырех лет.

Напомним, в прошлом году полиция Дубая запустила другую технологию хай-тек — Google Glass. С ее помощью патрульные полицейские могут легко идентифицировать нарушителей на дорогах по регистрационным номерам.