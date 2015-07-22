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    ​В Дании проходит Всемирный конгресс Санта-Клаусов

    Программа трехдневного форума включает различные акции, в том числе парады и шоу

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Копенгагене открылся ежегодный всемирный конгресс Санта-Клаусов, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru. 

    Форум собрал 125 участников из 15 стран. Отмечается, что благодаря гостям слета столица Дании наполнилась "духом Рождества".

    World Santa Claus Congress начал свою работу в понедельник. Программа трехдневного форума включает различные акции, в том числе парады и шоу. Кроме того, Санта-Клаусы обсудят свои профессиональные темы.

    "Думаю, в этом году нам нужно поговорить о том, чтобы у Санты было меньше печенья", – заявил Санта-Дуглас из Вашингтона.

    "Камины стали поменьше, и 15–20 печенюшек – это несколько многовато. Возможно, 12", - отметил он. Участники форума также обсудят, какие подарки вручать на ближайшее Рождество.

    В первый день конгресса гости побывали у статуи Русалочки и прошли парадом по центру Копенгагена. Санта-Клаусов сопровождали эльфы и один человек в костюме рождественской елки. Некоторые участники форума пели традиционные песни и фотографировались со зрителями.

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