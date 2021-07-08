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В Дании построили самый высокий в мире замок из песка

В Дании построили самый высокий в мире замок из песка Самый высокий в мире замок из песка построен в городе Блокхус, расположенном на севере Дании.
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8 июля 2021 г. 18:57
В Дании построили самый высокий в мире замок из песка

Самый высокий в мире замок из песка построен в городе Блокхус, расположенном на севере Дании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг телеканал SVT.

Его высота равна 21,16 м, что на 3,5 м превышает прежний рекорд, установленный в 2019 году в Германии.

Автором новой постройки стал известный нидерландский скульптор Вилфред Стийгер, работающий с разными материалами, в том числе с песком, льдом и снегом. Помогали ему 30 других скульпторов из разных стран мира.

Всего на датский замок ушло 4,86 тыс. тонн песка. Строение имеет пирамидальную форму. В его основе находится деревянная конструкция, на которую затем был нанесен декор из песка.

Представители Книги рекордов Гиннесса уже осмотрели новое сооружение и составили соответствующий протокол, заверенный свидетелями.

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