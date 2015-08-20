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    ​В Дании построили "Бесконечный мост"

    Удивительный арт-объект появился на полуострове Ютландия

    Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ В рамках международного биеннале "Sculpture by the Sea 2015" датское бюро "Gjøde & Povlsgaard Arkitekter" построило «Бесконечный мост» — не просто арт-объект, а настоящий архитектурный артефакт.

    Как передает Report, он расположен на берегу залива Орхус-Бугт на востоке полуострова Ютландия.

    Авторы любопытной постройки утверждают, что несмотря на отсутствие видимой функциональности, их детище имеет важное предназначение: оно привлекает внимание людей к окружающему миру, который в ритме современной жизни иногда остается незамеченным.

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