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В Чили умерла последняя носительница языка индейцев-яганов

В Чили умерла последняя носительница языка индейцев-яганов Последняя носительница языка индейцев-яганов умерла в Чили в возрасте 93 лет.
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17 февраля 2022 г. 06:10
В Чили умерла последняя носительница языка индейцев-яганов

Последняя носительница языка индейцев-яганов умерла в Чили в возрасте 93 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило правительство южноамериканской республики.

"Минутой молчания и посмертным награждением медалью министерства социального развития и по делам семьи глава ведомства Карла Рубилар отдала дань памяти Кристине Кальдерон, последней носительнице языка яганов и представительнице этого народа", - говорится в сообщении.

По сведениям ведомства, Кальдерон умерла в среду. Планировалось, что она лично получит медаль от министерства за ее вклад в развитие региона Магальянес и его культуры.

В 2003 году ЮНЕСКО наделила Кальдерон статусом "живого наследия". Согласно данным Министерства социального развития и по делам семьи Чили, она приложила много усилий для сохранения культуры яганов и их языка. Вместе со своей внучкой она составила словарь языка яганов и подготовила сборник рассказов и легенд этого народа.

Яганы - коренной народ архипелага Огненная Земля, расположенного на юге Чили и Аргентины. В ходе переписи в 2017 году 1 600 человек в Чили отнесли себя к представителям этого народа.

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