​В Чили началось строительство самого большого телескопа в мире

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Строительство самого большого в мире Гигантского Магелланова телескопа (GMT) началось в чилийской пустыне Атакама.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в церемонии закладки первого камня в среду приняла участие президент Чили Мишель Бачелет.

Диаметр главного зеркала телескопа, разделенного на семь сегментов, составит 25,4 м. Прибор позволит получать изображения в 10 раз более четкие, чем сделанные при помощи космического телескопа "Хаббл". Телескоп будет защищен куполом высотой с 22-этажный дом.

Ученые ожидают, что прибор поможет им собрать больше информации о черных дырах и небесных телах, расположенных за пределами Солнечной системы, а также, возможно, найти похожие на Землю планеты.

Как ожидается, астрономический прибор, расположенный на высоте 2500 м, начнет функционировать в 2021 году. Стоимость строительства составляет более 500 млн. долларов США. В проекте участвуют США, Австралия, Бразилия, Южная Корея и Чили.