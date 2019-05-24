В Чикаго родился редчайший черный носорог, внесенный в Красную книгу

В зоопарке американского города Чикаго родился восточный черный носорог - вид, который находится на грани полного исчезновения.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, 13-летняя самка черного носорога Капуки родила детеныша 20 мая.

На снимке детеныш лежит рядом со своей мамой.

Восточный черный носорог находится на грани полного исчезновения, популяция критически сократилась до 2,4 тысячи особей в 1970-1995 годах из-за браконьеров, убивавших животных ради рогов.

С 2013 года один из подвидов черного носорога официально объявлен вымершим.