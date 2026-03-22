    В центре Баку началась демонстрация Национального эталонного времени

    • 22 марта, 2026
    • 18:33
    В центре Баку началась демонстрация Национального эталонного времени

    Азербайджанским институтом метрологии (АзИМ), действующим в подчинении Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, сделан важный шаг в направлении внедрения в стране эталона времени.

    Как сообщает Report, на Часовой башне - одном из символов Баку, известной как Парашютная башня, - отныне отображается время на основе Национального эталонного времени Азербайджана - UTC (AZ). В связи с этим на территории Бульвара, рядом с башней, также установлен информационный стенд.

    Применение UTC (AZ) на Часовой башне является одним из важных шагов по расширению использования национального источника времени в общественных пространствах и обеспечению синхронизации времени.

    Это достижение стало результатом целенаправленной деятельности АзИМ, в особенности лаборатории измерений времени и частоты, и вносит значительный вклад в развитие метрологии времени в стране.

    Отметим, что Национальное эталонное время - UTC (AZ) - было утверждено Международным бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures - BIPM) в ноябре прошлого года. Это имеет важное значение с точки зрения формирования в стране единой и надежной инфраструктуры времени.

