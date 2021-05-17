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В Букингемском дворце принцу Гарри и Меган посоветовали отказаться от титулов

В Букингемском дворце принцу Гарри и Меган посоветовали отказаться от титулов Принц Гарри с супругой Меган Маркл должны отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сассекских, если внук королевы Елизаветы II так разочарован своей королевской семьей.
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17 мая 2021 г. 20:14
В Букингемском дворце принцу Гарри и Меган посоветовали отказаться от титулов

Принц Гарри с супругой Меган Маркл должны отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сассекских, если внук королевы Елизаветы II так разочарован своей королевской семьей.

Как передает Report, такое мнение выразили консультанты в официальной столичной резиденции британского монарха - Букингемском дворце.

Подобные высказывания последовали после очередных критических замечаний Гарри в адрес правящего дома и его отца - наследника британского трона принца Уэльского Чарльза. Гарри связал несчастье своего воспитания с тем, как его отца воспитали в королевской семье.

"Он [Чарльз] относился ко мне так, как относились к нему. В любом случае генетически передается много боли и страданий. Разве жизнь состоит не в том, чтобы разорвать круг? Тут никакой вины нет", - сказал он.

Гарри отметил, что собирается "разорвать этот цикл", чтобы произошедшее с ним не передавалось дальше.

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с тех пор пара перестала официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

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