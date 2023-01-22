В британских музеях запретили использовать слово "мумия"

Некоторые британские музеи приняли решение перестать использовать слово "мумия", вместо этого, начав использовать термины "мумифицированная личность" и "мумифицированные останки".

Некоторые британские музеи приняли решение перестать использовать слово "мумия", вместо этого, начав использовать термины "мумифицированная личность" и "мумифицированные останки".

Как передает Report со ссылкой на газету Daily Mail , решение было принято для исключения отсылок к колониальному прошлому Британии, а также из-за "неуважения по отношению к мертвецам", ведь мумифицированные останки когда-то являлись живыми людьми.

В частности, музей Великого Севера Хэнкок изменил табличку с подписью к экспонату с мумифицированной женщиной по имени Иртиру. Кроме того, новые правила приняли музеи Шотландии.

В британских музеях также указывают на современную культуру, из-за которой в массовом сознании мумии стали ассоциироваться с монстрами из киновселенных, что якобы подрывает человечность отношения к останкам. Тем не менее, в британском научном сообществе к такой инициативе отнеслись скептически.