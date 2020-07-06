В Британии выпустили монету в 85 тыс. долларов в честь Элтона Джона

В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen

Королевский монетный двор (Royal Mint) решил отметить более чем полувековое творчество британского музыканта Элтона Джона золотой памятной монетой номиналом 1 тыс. фунтов стерлингов (1 247 долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, аукционная стоимость монеты, по оценкам экспертов, превышает 68 тыс. фунтов (более 85 тыс. долларов США).

Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, на монете, созданной по дизайну художника Брэдли Моргана Джонсона, изображены соломенная шляпа, фирменные круглые очки из двух нот и бабочка под надписью Elton John. Такое же изображение украшает монеты в честь рок-музыканта в других исполнениях, самая доступная из которых номиналом 5 фунтов (6,2 доллара США) поступает в продажу по цене 13 фунтов (16,2 доллара США).

По всему миру проданы свыше 250 млн копий альбомов 73-летнего исполнителя, который вынужден был из-за пандемии коронавируса прервать прощальное мировое турне Farewell Yellow Brick Road.

В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen. Монета стала первой в серии "Легенды музыки", она доступна в восьми различных исполнениях, цена на которые варьируется от 13 фунтов (17 долларов США) за простую монету до 2 020 фунтов (2 623 доллара) за золотую.