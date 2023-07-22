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В Британии открыли улицу, названную в честь Зеленского

В Британии открыли улицу, названную в честь Зеленского В городе Харлоу, что в английском графстве Эссекс, в пятницу официально открыли первую в стране улицу, названную в честь украинского президента Владимира Зеленского.
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22 июля 2023 г. 03:50
В Британии открыли улицу, названную в честь Зеленского

В городе Харлоу, что в английском графстве Эссекс, официально открыли первую в стране улицу, названную в честь украинского президента Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на BBC, отныне Пятая авеню в Харлоу имеет официальное название "Пятая авеню - авеню имени Зеленского". Таким образом улица имеет два альтернативных названия.

Депутат Палаты общин от Консервативной партии Роберт Халфон объяснил, что Харлоу было построено для семей, которые были вынуждены уехать из перенаселенного в результате разрушений Лондона после Второй мировой войны.

"Новый город Харлоу возник как феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что можно сделать - что после победы над Россией есть надежда, есть возможности, что они будут иметь хорошие новые города", - пояснил политик.

Он также похвалил жителей Харлоу, которые помогли приютить и поддержать около 70 украинских беженцев с начала российского вторжения.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada Zelenskinin adına küçə açılıb

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