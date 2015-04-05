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    В Британии отцам оплатят уход за новорожденными

    Отныне родители смогут решить, как они хотят разделить 50 недель отпуска по уходу за ребенком

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Великобритании вступил в силу закон, разрешающий родителям новорожденного или усыновленного ребенка делить между собой отпуск по уходу за ребенком.

    Report со ссылкой на "Би-би-си" сообщает, что помимо двух недель полагающегося матери отпуска по родам отныне родители смогут решить, как они хотят разделить 50 недель отпуска по уходу за ребенком и 37 оплачиваемых недель.

    По новым правилам, сразу после рождения ребенка для ухода за ним родители могут получить отпуск одновременно.

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