В Британии отцам оплатят уход за новорожденными

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Великобритании вступил в силу закон, разрешающий родителям новорожденного или усыновленного ребенка делить между собой отпуск по уходу за ребенком.

Report со ссылкой на "Би-би-си" сообщает, что помимо двух недель полагающегося матери отпуска по родам отныне родители смогут решить, как они хотят разделить 50 недель отпуска по уходу за ребенком и 37 оплачиваемых недель.

По новым правилам, сразу после рождения ребенка для ухода за ним родители могут получить отпуск одновременно.