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В Британии одно из древнейших деревьев сменило пол

В Британии одно из древнейших деревьев сменило пол Подобный "переход" может быть реакцией на стресс или на изменение окружающей среды
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28 ноября 2020 г. 12:43
В Британии одно из древнейших деревьев сменило пол

Одно из старейших деревьев в Уэльсе, которое растет в небольшой деревне недалеко от Брекона, поменяло пол на женский.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местное издание The Brecon and Radnor Express.

Это выяснилось, когда на тисе возрастом около трех тысяч лет появились ягоды: у этих деревьев мужского пола есть небольшие шишки, а у "женских" — ярко-красные ягоды.

Как пояснила The Sun пресс-секретарь благотворительной организации по сохранению лесных угодий Woodland Trust Руби Харрисон, подобный "переход" может быть реакцией на стресс или на изменение окружающей среды.

Подобное уже случалось с тисом в Шотландии в 2015 год — на дереве мужского пола появились ягоды с семенами.

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Версия на английском языке One of Britain’s oldest trees has changed sex
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyada qocaman ağacın cinsi dəyişib

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