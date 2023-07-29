О нас

В Британии идентифицировали останки воина железного века, им оказалась женщина

В Британии идентифицировали останки воина железного века, им оказалась женщина Ученым удалось идентифицировать останки из обнаруженного в 1999 году на архипелаге Силли на юге Великобритании богатого захоронения железного века, они принадлежат женщине воину.
Это интересно
29 июля 2023 г. 14:49
В Британии идентифицировали останки воина железного века, им оказалась женщина

Ученым удалось идентифицировать останки из обнаруженного в 1999 году на архипелаге Силли на юге Великобритании богатого захоронения железного века, они принадлежат женщине воину.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Guardian.

В погребальной камере помимо меча и щита - традиционных атрибутов мужчины - находились также брошь и бронзовое зеркало, украшенное изображением солнца, которые ассоциируются с женщиной. Точно определить, кому принадлежала могила двухтысячелетней давности, долгое время не представлялось возможным. От тела остались только небольшие фрагменты костей и зубов общим весом всего 150 г, попытки выяснить пол с помощью их ДНК-анализа не увенчались успехом.

Точку в многолетней дискуссии поставил доктор Глендон Паркер из Калифорнийского университета в Дэвисе. Он проанализировал белок зубной эмали и пришел к выводу, что на архипелаге захоронена женщина-воин.

"Зубная эмаль - самое твердое и прочное вещество в организме человека. Она содержит белок, связанный либо с X-, либо с Y-хромосомой, что означает, что его можно использовать для определения пола. (...) Наш анализ включал в себя извлечение следов белков из крошечных кусочков уцелевшей зубной эмали. Это позволило нам рассчитать 96%-ную вероятность того, что человек был женщиной", - приводятся в статье слова Паркера.

Меч и зеркало выставлены в музее островов Салли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Выполнены испытательные полеты самолета Лачын
ФотоВыполнены испытательные полеты самолета "Лачын"
29 июля 2023 г. 13:25
Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться Лачын
Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться "Лачын"
29 июля 2023 г. 12:25
В Минобороны состоялось служебное совещание, проанализирована оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе
В Минобороны состоялось служебное совещание, проанализирована оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе
29 июля 2023 г. 11:56
В Физули обнаружены боеприпасы
В Физули обнаружены боеприпасы
29 июля 2023 г. 10:39
МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны
МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны
29 июля 2023 г. 10:34
Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы
Официальный Баку: Предвзятые заявления против Азербайджана неприемлемы
29 июля 2023 г. 09:56
МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе
МИД Азербайджана распространил заявление о последней ситуации в регионе
29 июля 2023 г. 09:30
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
28 июля 2023 г. 18:04
МО: Участились случаи применения армянскими военными формированиями радиопомех против пассажирских самолетов
МО: Участились случаи применения армянскими военными формированиями радиопомех против пассажирских самолетов
28 июля 2023 г. 14:21
Официальный Баку призвал международное сообщество осудить деструктивную деятельность Армении
Официальный Баку призвал международное сообщество осудить деструктивную деятельность Армении
28 июля 2023 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi