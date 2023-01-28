В Британии идентифицировали обломки затонувшего в 1672 году боевого корабля

Исследователи в Британии идентифицировали обломки голландского военного корабля, который затонул после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад.

Исследователи в Британии идентифицировали обломки голландского военного корабля, который затонул после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на газету Metro , драйверы нашли "загадочные обломки" у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра еще в 2019 году.

Исследователи провели анализ останков и определили, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia 1656 года адмиралтейства Роттердама. Этот корабль принимал участие во всех крупных сражениях второй Англо-голландской войны 1665-1667 годов.

В публикации говорится, что в ходе начавшейся в 1672 году третьей Англо-голландской войны корабль был частью эскадры, следовавшей из Средиземного моря в Нидерланды. Во время прохождения Ла-Манша, соединение было атаковано английской эскадрой, и в результате сражения Klein Hollandia получил сильное повреждение, а его капитан погиб. Вскоре судно затонуло.

Кроме части деревянного корпуса вместе с пушками, на месте крушения нашли итальянскую мраморную плитку и куски керамики. Согласно местному законодательству, обломки получили наивысший уровень защиты, и к ним допускаются только лицензированные дайверы.