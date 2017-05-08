В Великобритании 12-летняя девочка побила результаты IQ-теста Эйнштейна и Хокинга

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир в Великобритании набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициент интеллекта, сообщает Report со ссылкой на The Independent.

Тест проходил в Манчестере. Результат Раджгаури является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет, подчеркивает издание.

Отметка для "гениев" установлена на 140 пунктах. При этом IQ известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга оценивается в 160 баллов.

После объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса - клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.