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    В Великобритании 12-летняя девочка побила результаты IQ-теста Эйнштейна и Хокинга

    Результат Раджгаури Павар является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир в Великобритании набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициент интеллекта, сообщает Report со ссылкой на The Independent.

    Тест проходил в Манчестере. Результат Раджгаури является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет, подчеркивает издание.

    Отметка для "гениев" установлена на 140 пунктах. При этом IQ известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга оценивается в 160 баллов.

    После объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса - клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

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