В Бразилии ученые нашли самую редкую птицу в мире

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ После нескольких месяцев поисков в Бразилии была, наконец, снова обнаружена одна из самых редких на планете птиц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, редкая птица с экзотическим названием топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) среднего размера с длинным хвостом и характерными щетинками на лбу. Еще она отличается необычным пением. Ученые считают, что в мире осталось всего несколько особей.Два наблюдения самки в декабре дали защитникам природы надежду на то, что еще не поздно спасти птиц от полного вымирания.

Найденные только в небольшом регионе восточной Бразилии, топаколо Штреземанна были впервые замечены в 1830-х годах.

В следующий раз птицу увидели только в середине ХХ века, и потом она исчезла еще на полвека. Очередная встреча произошла в 1995 году.

A little haunting, this is the sound of perhaps the world's rarest bird, a female Stresemann's Bristlefront spotted last week in Brazil. We won't give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2j pic.twitter.com/sgzUFDIP2H