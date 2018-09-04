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    В Бразилии на развалинах Нацмузея нашли череп древней женщины Лузии

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Пожарные обнаружили на развалинах сгоревшего в Рио-де-Жанейро Национального музея череп, который может принадлежать Лузии – древнейшим останкам человека, обнаруженным в Южной Америке.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Jornal o Dia.

    Череп женщины, возраст которого составляет около 11 тысяч лет, был обнаружен в 1974 году в пещере Лапа-Вермелья в штате Минас-Жерайс бразильскими и французскими археологами. Считается, что Лузия относилась к первым жителям континента. Ее останки считались одним из самых ценных экспонатов Национального музея.

    Теперь находку изучат эксперты, чтобы установить, действительно ли обнаруженный череп принадлежит Лузии, или речь идет о погибшем при пожаре человеке. Отмечается, что череп был обнаружен на полу в помещении, где хранились другие ископаемые останки.

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