В Бразилии на развалинах Нацмузея нашли череп древней женщины Лузии

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Пожарные обнаружили на развалинах сгоревшего в Рио-де-Жанейро Национального музея череп, который может принадлежать Лузии – древнейшим останкам человека, обнаруженным в Южной Америке.

Как передает Report, об этом сообщает издание Jornal o Dia.

Череп женщины, возраст которого составляет около 11 тысяч лет, был обнаружен в 1974 году в пещере Лапа-Вермелья в штате Минас-Жерайс бразильскими и французскими археологами. Считается, что Лузия относилась к первым жителям континента. Ее останки считались одним из самых ценных экспонатов Национального музея.

Теперь находку изучат эксперты, чтобы установить, действительно ли обнаруженный череп принадлежит Лузии, или речь идет о погибшем при пожаре человеке. Отмечается, что череп был обнаружен на полу в помещении, где хранились другие ископаемые останки.