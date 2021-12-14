В Бразилии мужчина собрал вертолет из деталей сломанных автомобилей

Мужчина из Бразилии построил вертолет, используя детали от сломанных автомобилей.

Мужчина из Бразилии построил вертолет, используя детали от сломанных автомобилей.

Как передает Report, об этом cообщает Indian Express .

Его изобретение не только выглядит необычно, но еще и летает.

По информации местных СМИ, конструктора зовут Жуан Диас. Мужчина увлекается авиацией и давно хотел прокатиться на вертолете, но у него не было такой возможности, поэтому он решил построить свой собственный. Неизвестно, сколько времени у него ушло на сборку летательного аппарата, однако в конструкции используется двигатель от Volkswagen Beetle, а также присутствуют детали не только от машин, но и от велосипедов.

Демонстрационный полет Жуана засняли на видео местные жители, а позже ролик появился в сети. Вместе с инженером в небо поднялся его друг, поделившийся впечатлениями.

"Мы довольно высоко пролетели над городом, было круто", - рассказал мужчина.