В Бразилии арестовали попугая, которого дрессировали наркоторговцы - ФОТО - ВИДЕО

Бразильская полиция задержала попугая, которого дрессировали местные наркоторговцы.

Как передаёт Report со ссылкой на The Guardian, полицейские проводили рейд по поимке драгдиллеров. В момент, когда стражи порядка приблизились к жилищу наркоторговцев, птица выкрикнула фразу "Мама, полиция!".

Полицейские предполагают, что попугай был специально обучен, чтобы предупреждать о приближении правоохранителей. Однако после задержания мимо него проходила масса полицейских, а он при этом не издал ни звука. Ветеринар также подтвердил, что птица ранее не подверглась дрессировке.

Теперь попугай отправится в зоопарк, где пробудет три месяца. За это время его научат летать, а затем отпустят на волю.