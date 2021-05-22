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В больнице Австрии пациенту ампутировали не ту ногу

В больнице Австрии пациенту ампутировали не ту ногу В австрийской больнице 82-летнему мужчине во время операции случайно ампутировали не ту ногу.
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22 мая 2021 г. 04:21
В больнице Австрии пациенту ампутировали не ту ногу

В австрийской больнице 82-летнему мужчине во время операции случайно ампутировали не ту ногу.

Как передает Report, об этом пишет CNN.

Как говорится в заявлении больницы города Фрайштадт, правую ногу выше колена ампутировали из-за «человеческой ошибки» — работники клиники по ошибке поставили отметку не на той ноге.

«Утром во вторник во время обычной перевязки была обнаружена трагическая ошибка, которая произошла по человеческой ошибке», — говорится в заявлении.

У пациента наблюдались «многочисленные заболевания», чьи последствия сказались на обеих ногах. Другую ногу придется также ампутировать. В больнице подчеркнули, что пострадавшему и членам его семьи оказывается психологическая поддержка, будет проведено тщательное расследование, документы уже направлены в прокуратуру.

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