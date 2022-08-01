В Болгарии обнаружили окаменелые останки последних панд Европы

Китайские и болгарские палеонтологи обнаружили на западе Болгарии останки ранее неизвестного вида древних панд, которые жили в Восточной Европе примерно 7-5 миллионов лет назад. Это делает их кандидатами на роль последних панд Европы.

Китайские и болгарские палеонтологи обнаружили на западе Болгарии останки ранее неизвестного вида древних панд, которые жили в Восточной Европе примерно 7-5 миллионов лет назад. Это делает их кандидатами на роль последних панд Европы.

Как передает Report, об этом пишут ученые в статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology.

"Панды представляют собой очень специализированную группу медведей. Возможно, что открытые нами Agriarctos nikolovi уступали в этом отношении современным пандам, однако они все равно были приспособлены к жизни в теплых и влажных лесах. Когда климат Европы стал более сухим в конце миоцена, это негативно повлияло на жизнь последних панд Европы", - заявил профессор Национального музея естественной истории в Софии (Болгария) Николай Спассов, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственным видом из семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Существует два подвида панд, один из которых обладает классической черно-белой окраской и обитает в провинции Сычуань, а другой, окрашенный в кремовый и коричневый цвет, живет на территории провинции Шэньси.