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    ​В Бодруме найдены исторические могилы

    Из некоторых могил были извлечены человеческие скелеты и керамические работы

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В различных частях турецкого района Бодрум за последние месяцы в ходе работ по бурению котлованов для строительства, были найдены исторические могилы.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в частности команды из Управления музея Бодрума перед началом строительной работы в населенном пункте Кадыкалеси, нашли 9 захоронений в форме куба, которые, предположительно, сохранились с эпохи бронзы.

    Команда из 10 человек начала охранно-спасательные археологические раскопки в этой зоне.

    Еще 9 захоронений времен эллинистической эпохи были обнаружены во время подготовки фундамента для строительства в центре Бодрума, на улице Рейисоглу Гаджи Халил.

    Из некоторых могил были извлечены человеческие скелеты и керамические работы.

    В ходе строительных работ в населенном пункте Шалварага в Бодруме была обнаружена гробница Эллинистического периода.

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