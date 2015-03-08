​В Бодруме найдены исторические могилы

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В различных частях турецкого района Бодрум за последние месяцы в ходе работ по бурению котлованов для строительства, были найдены исторические могилы.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в частности команды из Управления музея Бодрума перед началом строительной работы в населенном пункте Кадыкалеси, нашли 9 захоронений в форме куба, которые, предположительно, сохранились с эпохи бронзы.

Команда из 10 человек начала охранно-спасательные археологические раскопки в этой зоне.

Еще 9 захоронений времен эллинистической эпохи были обнаружены во время подготовки фундамента для строительства в центре Бодрума, на улице Рейисоглу Гаджи Халил.

Из некоторых могил были извлечены человеческие скелеты и керамические работы.

В ходе строительных работ в населенном пункте Шалварага в Бодруме была обнаружена гробница Эллинистического периода.