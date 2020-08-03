В Берлине общественные пространства превратят в клубы под открытым небом

Власти Берлина предлагают преобразовать открытые пространства в городе в ночные клубы под открытым небом.

Власти Берлина предлагают преобразовать открытые пространства в городе в ночные клубы под открытым небом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Travel and Leisure.

Из-за введенных в период пандемии коронавируса ограничений, жители многих городов не могут посещать, например, танцевальные клубы. В столице Германии был найден способ позволить жителям развлекаться, не подвергая риску их здоровье.

Открытые территории можно превращать в развлекательные ночные заведения и сдавать в аренду для проведения мероприятий, говорят чиновники. Там легко соблюдать социальную дистанцию – места много. Также участников обяжут соблюдать правила гигиены – часто мыть руки.

"Жители Берлина скучают по привычной ночной клубной жизни, андерграудным вечеринкам, — сказала министр экономики города Рамона Поп. — Вот почему мы хотим создать легальные возможности для вечеринок в общественных местах для туристов и горожан".

По данным немецких СМИ, такие клубы могут появиться в городе в ближайшие недели.